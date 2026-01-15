Territoire de l'Ouest : en route pour une balade historique unique guidée par un pirate

Ce samedi 17 janvier 2026, partez à l'aventure à Saint-Paul pour une balade historique unique guidée par un pirate. Costumé et passionné, Édouard Robert vous plonge dans l’histoire fascinante de la piraterie dans l’Océan Indien. Hissez les voiles et remontez le temps. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest.

Au programme :

• Des Caraïbes aux Mascareignes, en passant par l’île Sainte-Marie

• Découverte de lieux emblématiques : Grotte du Peuplement, Cimetière Marin

• Rencontre avec la légende d’Olivier Levasseur, dit La Buse

• Récits, anecdotes et mystères marins

Infos pratiques :

La durée est de 2 heures.

Public : en famille ou entre amis Cet activité est ouvert au public, venez en famille ou entre amis



Le tarif est fixé au prix de 18€ par personne à partir de 6 ans.

À prévoir :

- Baskets

- Casquette

- Crème solaire

Une expérience originale entre histoire, patrimoine et légendes de pirates !

Réservez vite, les places sont limitées !