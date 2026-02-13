TOUTE L’ACTUALITÉ
Territoire de l'Ouest : fermeture exceptionnelle des services

  • Publié le 13 février 2026 à 10:32
conseil communautaire du TO

La collectivité du Territoire de l'Ouest informe à la fermeture exceptionnelle des services ce vendredi 13 février 2026 durant toute la journée. Un retour à la normale est prévu ce lundi 16 février à 8h. Pour toute urgence relative à l’environnement et à la fourrière animale intercommunale, une astreinte est mise en place. Au 0800 605 605, vous pouvez laisser un message sur le répondeur en précisant vos coordonnées ou pour les urgences, être dirigés vers l’astreinte fourrière. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : www.imazpress.com)

Zoom, TO

