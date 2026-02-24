Territoire de l'Ouest : journée mondiale de la stérilisation animale

La journée mondiale de la stérilisation c'est aujourd'hui, mardi 24 février. Il est important de rappeler qu'avoir des animaux est une responsabilité : il faut pouvoir les identifier, les surveiller et les stériliser. Le Territoire de l’Ouest vous accompagne (sous conditions) pour la stérilisation de votre chien ou chat. Il est possible de faire la demande en ligne gratuitement pour tous les habitants du Territoire de l'Ouest. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Cette journée est aussi l’occasion de parler de l’errance animale. L’errance, ce sont des chiens et des chats qui se retrouvent dans la rue, sans propriétaire identifié. Cela peut être dangereux pour eux (accidents, blessures, maladies), et peut aussi créer des difficultés pour les habitants : nuisances, tensions de voisinage, et parfois des risques sur la route.

- Le dispositif d’accompagnement pour les résidents du Territoire de l’Ouest -

Le Territoire de l’Ouest propose un dispositif d’accompagnement pour la stérilisation des chiens et des chats, sous conditions.

La demande se fait en ligne. Il faut remplir le formulaire et joindre les documents demandés. Une réponse est transmise sous 15 jours maximum. Avec le numéro d'inscription, il est possible de suivre l'avancée du dossier.

Pour rappel, la stérilisation est gratuite pour les résidents non imposables du territoire. Le dispositif est limité à deux animaux par an et par foyer.