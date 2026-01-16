Territoire de l'Ouest  : Kar'la Nuit, le transport de nuit passant par les 5 communes

Le dispositif Kar'la Nuit vous permet de circuler la nuit, sur réservation, dans les 5 communes du Territoire de l'Ouest. La desserte est assurée dans les communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Ce service est accessible dès 16 ans sur réservation et paiement simplifiés. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Comment ça marche ?

C'est un service uniquement sur réservation, au plus tard 1h avant le trajet, selon la disponibilité des places.

Le départ et arrivée est possible à tous les arrêts Kar’Ouest du Territoire de l’Ouest.

Horaires:

- Du dimanche au jeudi : 20h à 1h

- Du vendredi au samedi : 20h à 5h

Kar’La Nuit’ est idéal pour :

- les travailleurs de nuit (notamment hôtellerie-restauration),

- les familles et usagers qui recherchent un mode de transport plus serein pour leurs sorties.

- toutes celles et ceux qui veulent profiter du Territoire de l’Ouest by night.