Territoire de l’Ouest : 7eme édition du Réunion Raid Nature

Le Territoire de l’ouest annonce que la 7ème édition du Réunion Raid Nature se tiendra les 12, 13 et 14 décembre 2025 au port de plaisance de Saint-Gilles dans le secteur de l'Hermitage et rassemblera les équipes pour trois jours de course. Entre trails, course d’orientation, VTT orientation, packraft et natation, les raideurs vivront une expérience riche et intense. Toutes ses activités seront réalisées sur près de 147 km en pleine nature. Un des moments forts se tiendra ce vendredi 12 décembre avec le prologue nocturne entre Saint-Gilles et l'Hermitage. Nous publions un post du Territoire de l'Ouest (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les équipes des Ports de Plaisance Ouest seront mobilisées pour garantir la sécurité, la bonne circulation des participants et la cohabitation avec les usagers. Cet événement est organisé en partenariat avec Carton Raid Réunion Island.