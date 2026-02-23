Territoire de l'Ouest : lancement du concours du Festival de l'océan 2026

Avis à tous les illustrateurs, photographes et caméramans, Le Territoire de l'Ouest lance un concours à l'occasion du "Festival de l'océan 2026" sur la thématique "Autour de la mer". Ce concours est ouvert aux jeunes à partir de 14 ans. Une occasion unique de partager votre vision de la mer, de sa beauté et de sa fragilité. Les dates du Festival de l'océan 2026 seront dévoilées prochainement. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Les enfants de 14 à 18 ans et étudiant en école d'art pourront s'inscrire au concours de dessin du 21 janvier au 6 avril 2026.

Pour participer au concours photos et vidéos, vous avez jusqu'au jeudi 30 avril 2026 pour vous inscrire.

Retrouvez toutes les modalités d'inscriptions et les informations sur le site Tourisme Ouest Réunion.