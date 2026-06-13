Territoire de l'Ouest : profitez du Trok’Ékol pour équiper vos enfants pour la rentrée

Du 15 juin au 31 août 2026, le Territoire de l’Ouest organise une nouvelle édition de Trok’Ékol, l’opération qui permet de récupérer et de redistribuer gratuitement des fournitures scolaires encore en bon état. Chaque année, de nombreuses fournitures restent inutilisées alors qu’elles peuvent encore servir. Grâce à Trok’Ékol, chacun peut faire un geste à la fois écologique et solidaire en donnant les articles dont il n’a plus l’usage. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Vous souhaitez donner? Pas de soucis. Il suffit de déposer vos fournitures scolaires propres et en bon état dans l’espace Trok’Ékol de votre déchèterie participante.

Vous souhaitez récupérer ? Servez-vous gratuitement parmi les fournitures mises à disposition pour préparer la rentrée scolaire à moindre coût.

Quels types de fournitures sont acceptés ?

Cahiers peu utilisés ou neufs

Feuilles, pochettes et intercalaires

Stylos, crayons, feutres, règles, équerres

Trousses

Classeurs et porte-vues

Cartables et sacs scolaires en bon état

Calculatrices et petits matériels scolaires fonctionnels

Fournitures qui ne sont pas acceptées

Fournitures abîmées, cassées ou incomplètes

Matériel sale ou détérioré

Déchets et objets non liés à la scolarité

L’opération se déroule dans les déchèteries du Territoire de l’Ouest, à l’exception des déchèteries de La Pointe des Châteaux et de Plateau Caillou.

- Un geste simple pour une rentrée plus responsable -

En participant à Trok’Ékol, vous contribuez à réduire les déchets, à encourager le réemploi et à soutenir les familles du territoire dans la préparation de la rentrée scolaire.

Alors, avant de jeter vos anciennes fournitures, pensez à leur offrir une seconde vie !