Territoire de l'Ouest : réouverture de la déchèterie de la zone artisanale

La déchèterie de la ZA du Port a rouvert ses portes ce jeudi 5 février 2026. Il vous est demandé de respecter les consignes et la signalétiques mises en place et de rester vigilants par rapport aux modifications de circulation en vigueur. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO)

Avant tout déplacement, il est fortement conseillé de consulter la Météo des Déchèteries, disponible sur le site internet et l’application mobile.

Ce service informe en temps réel de l’état de remplissage des caissons, avec une actualisation toutes les deux heures, afin d’optimiser les trajets et les dépôts.