Territoire de l'Ouest  : service de collecte gratuit et sur rendez-vous pour le réemploi

  • Publié le 16 janvier 2026 à 09:40
  • Actualisé le 16 janvier 2026 à 09:42
Donnez une seconde vie à vos meubles et objets en bon état ou réparables, grâce à la collecte pour le réemploi, sur rendez-vous. Sur inscription et sur rendez-vous, une équipe vient chez vous, récupère vos objets avec soin, puis les confie à une association d'insertion pour nettoyage, réparation et revente solidaire. Ce dispositif est gratuit, sur rendez-vous, limité à 2 m3 par collecte, et est limité à une demande par mois et par foyer. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo d'illustration: Territoire de l'Ouest)

Zoom, Territoire de l'Ouest

