Territoire de l'Ouest : simplifiez votre quotidien avec l'application "L'Ouest Poulavi"

Vous habitez la zone Ouest de l'île? Téléchargez l'appli "L'Ouest Poulavi", un dispositif qui vous permet d'effectuer les démarches en ligne avec un suivi : signalement de chiens errants, de dépôts sauvages, demande de composteur. Vous avez la possibilité de consulter le calendrier de collecte de déchets ainsi que la "météo des déchèteries" pour vérifier les déchets acceptés et l'état de remplissage des bennes. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'ouest)