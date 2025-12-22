TOUTE L’ACTUALITÉ
Territoire de l'Ouest : tournée du Père Noël Kar'Ouest

  • Publié le 22 décembre 2025 à 11:10
  • Actualisé le 22 décembre 2025 à 12:37
Père Noël Kar'Ouest

Ce lundi 22 décembre 2025, la tournée du Père Noël Kar'Ouest a débuté. De la Possession en passant par le Port, Père et Mère Noël déambulent pour partager aux passants joie et positivité. Nous partageons une publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO).

À La Possession puis au Pôle d’échanges Odette et Roger Mofy (Le Port), le Père Noël et la Mère Noël ont fait escale pour partager un moment convivial avec les usagers : photos souvenirs, sourires… et petits cadeaux distribués tout au long de la matinée.La tournée continue aujourd’hui :

• Saint-Paul – Gare routière à 11h30
• Trois-Bassins – Mairie à 13h30
• Saint-Leu – Pôle d’échanges Mairie à 15h15

Zoom, TO, Père Noël Kar'Ouest

