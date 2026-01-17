Territoire de l'Ouest : travaux de lavage et de désinfection sur la commune de Saint-Leu

Le Territoire de l'Ouest informe à ses administrés que des travaux de lavage et de désinfection des surpresseurs Emmanuel Payet Piffarelly sur la commune de Saint-Leu auront lieu par Saur Derichebourg Aqua Océan Indien le mardi 20 janvier 2026 à partir de 7h. La remise en service est prévu à partir de 17h. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Ces interventions nécessitent l’interruption de la distribution en eau le mardi 20 janvier 2026 à partir de 07h00, sur les secteurs suivants :

- Chemin des Tuit-tuit

- Chemin Emmanuel Payet

- Chemin des Serins

- Chemin Piffarelly

Et toutes les voies adjacentes.

SAUR Derichebourg Aqua Océan Indien remercie ses abonnés pour leur compréhension.