Territoire de l'Ouest : travaux de modernisation de la ZA Ivan Hoareau

La zone d'activité économique Ivan Hoareau, anciennement ZA Le Port, fera l'objet de travaux de modernisation par les équipes du Territoire de l'Ouest. Ces travaux ont commencé le 13 octobre 2025 et s'achèveront le 23 août 2027. Pendant cette période, la circulation, le stationnement et la collecte de déchets seront momentanément modifiés. Pour la période du 19/01/2026 au 31/01/2026, les entreprises se situant dans les secteurs 5 et 12 sont concernées. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO)