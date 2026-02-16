Territoire de l'Ouest : travaux de modernisation de la ZA Ivan Hoareau (ex ZA Le Port)

Du 13 octobre 2025 au 23 août 2027, la zone artisanale Ivan Hoareau, anciennement ZA Le Port, fera l’objet de travaux de modernisation par les équipes du Territoire de l’Ouest. Ces travaux, qui visent à améliorer le cadre de vie des usagers, s’articulent autour de 4 axes clés pour la zone : attractivité et embellissement, confort d'usage, accessibilité et confort thermique (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pendant cette période, les modalités de circulation, de stationnement ou encore de collectes de déchets seront momentanément modifiées.

Pour la période du 16/02/2026 au 28/02/2026, les entreprises se situant dans les secteurs 1 et 5 sont concernées. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest.