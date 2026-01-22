Territoire de l'Ouest : travaux de raccordement dans la commune de Saint-Leu

Les équipes de SAUR Derichebourg Aqua Océan Indien vont réaliser des travaux de raccordement sur la conduite située à Piton Saint-Leu. Cette intervention nécessite l’interruption de la distribution en eau, le jeudi 22 janvier 2026 à partir de 7h30, sur les secteurs suivants : Zone entre Allée des Letchis et Chemin Albert Hoarau, Chemin Tauran, Rue des Longanis, Impasse Malet, Sentier Augustin Dapolon, Allée des Pétrels, Rue des Moutardiers, Chemin Alex Domen. La remise en service se fera dès achèvement des travaux à partir de 15h30. SAUR Derichebourg Aqua Océan Indien remercie ses abonnés pour leur compréhension. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Leu. (Photo : RB /imazpress.com)