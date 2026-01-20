Plaine-des-Palmistes : le projet Territoire zéro chômeur "pas viable" selon le Département

Lors de l'officialisation de sa candidature à la mairie de la Plaine-des-Palmistes pour les municipales, Johnny Payet a évoqué le projet "Territoire zéro chômeur de longue durée" (TZCLD). Le candidat a fustigé chez nos confrères, l'absence de soutien de la part du Département. Le Conseil départemental, dans un communiqué ce mardi 20 janvier 2026, assure avoir participé aux premières étapes de concertation et de préfiguration et précise que "le projet n’a pas été suffisamment consolidé pour permettre un engagement financier formalisé du Département" (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Il nous a manqué le soutien du Département et un simple document non signé par la conseillère départementale en commission d’insertion", a déclaré Johnny Payet, tout en assurant que le projet “Territoire zéro chômeur se fera”.

Le Département rappelle "a été informé du projet Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) porté par la commune de La Plaine-des-Palmistes dès juin 2023 et a participé, par l’intermédiaire de ses services, aux premières étapes de concertation et de préfiguration".

- Seuls les projets communaux viables sont éligibles à l'aide du Département -

Dès l’origine, "le Département a fait part de sa disponibilité de principe pour accompagner cette démarche innovante, tout en rappelant la nécessité de respecter les exigences propres à ce type de dispositif : définition précise des activités envisagées, articulation avec les politiques d’insertion existantes, viabilité économique de l’entreprise à but d’emploi et sécurisation juridique et financière de l’ensemble du projet".

"Ces exigences, formulées dans un esprit de partenariat et déjà mises en œuvre avec succès dans d’autres communes, visaient avant tout à protéger la collectivité porteuse du projet, les futurs salariés et les partenaires publics, dont le Département", précise la collectivité.

"Malgré les échanges engagés, le projet n’a pas été suffisamment consolidé pour permettre un engagement financier formalisé du Département à la Plaine-des-Palmistes", ajoute le Département.

- Des fragilités dans les projets de la commune pointé par la Chambre régionale des comptes -

Par ailleurs, "le rapport de la Chambre régionale des comptes a mis en évidence des fragilités dans le pilotage et la structuration des projets portés par la commune. Il est notamment rappelé que le projet TZCLD n’a pas fait l’objet d’une délibération approuvée par la Cirest, condition pourtant indispensable à son inscription dans une dynamique territoriale partagée. Cette absence de validation intercommunale a conduit l’État, dans le cadre du plan national et du fonds en charge du dispositif, à ne pas délivrer l’habilitation nécessaire au déploiement du projet".

"Ces constats institutionnels confirment l’importance d’un pilotage rigoureux, d’une gouvernance partagée et d’un respect strict des procédures, afin de garantir la sécurité juridique et financière des projets d’ampleur."

Le Département "réaffirme son attachement aux politiques d’insertion et à la lutte contre le chômage de longue durée. Il demeure pleinement disposé à accompagner les communes, dans le respect des compétences de chacun, dès lors que les projets présentés sont juridiquement sécurisés, économiquement viables et construits dans un cadre partenarial clair et partagé".

