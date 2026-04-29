TO : un ron kozé dédié aux associations des hauts de La Possession.

Le 15 avril 2026, le quartier de Dos d’Âne a accueilli la deuxième édition du "Ron kozé lé o". Une initiative dédiée aux associations des hauts de La Possession qui a permis "de faire émerger les besoins du territoire en matière d’animation, tout en renforçant les synergies entre acteurs associatifs. Un moment riche, où les associations ont pu partager leurs projets, leurs ambitions… et les leviers nécessaires à leur concrétisation", écrit le Territoire de l'Ouest. Nous publions le communiqué du Territoire de l'Ouest ci-dessous. (Photos : Territoire de l'Ouest)

Le 15 avril dernier, le quartier de Dos d’Âne a accueilli la 2ᵉ édition du **Ron Kozé Lé O**, un temps fort d’échanges et de co-construction dédié aux associations des hauts de La Possession.

À l’initiative des équipes du Terh Gal de l’Ouest du Territoire de l'Ouest - Île de La Réunion, cette rencontre a permis de faire émerger les besoins du territoire en matière d’animation, tout en renforçant les synergies entre acteurs associatifs. Un moment riche, où les associations ont pu partager leurs projets, leurs ambitions… et les leviers nécessaires à leur concrétisation.

Danse, valorisation du patrimoine, accompagnement des séniors… autant de domaines portés avec engagement par ces structures, qui ont notamment exprimé des besoins en accompagnement, notamment pour le montage de dossiers de financement.

Parmi les initiatives inspirantes présentées :

- un marché solidaire

- un forum dédié à la santé mentale

- des kits pédagogiques sur le patrimoine réunionnais

- une soirée astronomique

Un véritable vivier d’idées au service du territoire !

Aux côtés des associations, les partenaires publics — Ville de La Possession, Office Municipal des Sports et de l'Education Populaire de Saint-Paul (réseau Guid’Asso), ainsi que le Terh Gal de l’Ouest — ont apporté leur expertise sur les dispositifs d’accompagnement existants : financements (dont le programme LEADER), formation des bénévoles, et structuration des projets.

La journée s’est conclue par la visite du site de l’ARJEF à Dos d’Âne, un lieu dédié à l’accueil de séjours éducatifs et d’actions intergénérationnelles, qui pourrait à terme devenir un espace ressource pour les initiatives associatives locales.

Une belle illustration de la dynamique collective portée par le Territoire de l'Ouest - Île de La Réunion et ses équipes, engagées au service du développement local et du lien social.