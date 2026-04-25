Territoire de l'Ouest : les salariés à vélo, un challenge pour une mobilité durable

Du 1er au 31 mai 2026, Le Trophée Vélod'Or invite les entreprises, les association et les collectivités à la mobilisation de leurs équipes pour un challenge à vélo afin de favoriser les mobilités durables. ( Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu /www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pendant tout le mois de mai, les kilomètres des salariés participants seront relevés puis additionnés afin d'établir un classement par catégories de secteur public ou privé. En amont ils devront créer un challenge sur l a plateforme Mai à vélo et inviter leurs collaborateurs à les rejoindre sur Geovelo.