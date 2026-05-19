TO : la sécheresse continue et les communes du territoire son placées en alerte

Le Territoire de l'ouest alerte sur la sécheresse dont fait face le territoire devant le déficit important de précipitations cette année. La préfecture prend des mesures et renforce les restrictions d'eau dans plusieurs communes. Dans l'ouest, le Port et La Possession sont placés en alerte renforcée. Le Territoire de l'ouest rappelle que "chaque geste compte pour préserver la ressource en eau". Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Restrictions d’usage de l’eau dans l’Ouest

Face à la sécheresse et au déficit important de précipitations enregistré cette année, la préfecture de La Réunion renforce les mesures de restriction d’eau dans plusieurs communes.

- Les communes en alerte renforcée -

Le Port et La Possession : arrosage des jardins et espaces verts interdit de 6h à 20h.

- Les communes en alerte -

Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins

- arrosage des jardins et espaces verts autorisé uniquement entre 18h et 8h.

- lavage des véhicules interdit en dehors des stations professionnelles.

- remplissage des piscines réglementé.

- irrigation agricole interdite en journée.

Chaque geste compte pour préserver la ressource en eau