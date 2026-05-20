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Territoire de l'ouest : des travaux sur la plage des Roches Noires pour limiter les risques d’inondation

  • Publié le 20 mai 2026 à 11:04
  • Actualisé le 20 mai 2026 à 12:01
Plage des Roches Noires : le Territoire de l'ouest informe de travaux en cours

Cette semaine, le Territoire de l'ouest réalise une intervention préventive sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles, afin de limiter les risques d’inondation en cas de crue et les apports de sable vers le port lors des épisodes de houle. Le chantier devrait s'achever ce jeudi soir. Un entretient qui nécessite la restriction d'usage de la plage jusqu'à vendredi matin et des arrêtés municipaux temporaires pour les activités nautiques ainsi que pour le stationnement rue de la Poste et rue de la Plage. (Photo d'illustration : Territoire de l'ouest)

Territoire de l'ouest, Plage des Roches Noires, Saint-Gilles, Zoom

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