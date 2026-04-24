TO : Sébastien Guyon réélu à la tête de la Créole

Le conseil d'administration de La Créole, s'est réuni ce jeudi 23 avril 2026 dans la salle du conseil communautaire. À l’issue des votes, Sébastien Guyon a été réélu président à l’unanimité, Yann Crighton a été élu 1er vice-président et Daniel Pause a été élu 2e vice-président. (Photos : Territoire de l'Ouest)

"La gestion de l’eau potable et de l’assainissement est une compétence essentielle du Territoire de l’Ouest, au service direct du quotidien des habitants. Avec La Créole, nous devons poursuivre une même ambition : garantir une qualité de service toujours meilleure, porter les investissements nécessaires, préserver la ressource et assurer une stratégie cohérente à l’échelle de l’ensemble du territoire", a rappelé Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l'Ouest.