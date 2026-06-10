TO : travaux de modernisation de la ZA Ivan Hoareau

Du 13 octobre 2025 au 23 août 2027, la zone d’activité économique Ivan Hoareau, anciennement ZA Le Port, fera l’objet de travaux de modernisation par les équipes du Territoire de l'ouest. Durant cette période, les modalités de circulation, de stationnement ou encore de collectes de déchets seront momentanément modifiées. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : Territoire de l'ouest)

Du 13 octobre 2025 au 23 août 2027, la zone artisanale Ivan Hoareau, anciennement ZA Le Port, fera l’objet de travaux de modernisation par les équipes du Territoire de l’ouest. Ces travaux, qui visent à améliorer le cadre de vie des usagers, s’articulent autour de quatre axes clés pour la zone :

- Attractivité et embellissement

- Confort d’usage

- Accessibilité

- Confort thermique

Réfection des voiries et des réseaux, renforcement de l’offre de stationnement, végétalisation des voies ou encore création d’espaces de rencontre… Le montant du chantier s’élève à 5,36 millions d’euros, financés à hauteur de 85% par l’Union Européenne via des fonds Feder. La modernisation de la zone activité économique Ivan Hoareau vise à :

- Répondre aux besoins des entreprises du territoire

- Créer un environnement propice au développement des entreprises

- Soutenir l’attractivité économique de la zone

En amont du chantier, les entreprises de la zone ont été consultées afin de les associer à la définition du projet mais également pour anticiper l’impact des travaux sur leur activité.

En effet, durant cette période, les modalités de circulation, de stationnement ou encore de collectes de déchets seront momentanément modifiées.

Les usagers de la zone sont donc invités à se tenir régulièrement informés de la progression des travaux via le site internet et les réseaux sociaux du Territoire de l’ouest.

Par ailleurs, un médiateur de chantier ([email protected]) se tient à leur disposition pour répondre à leurs interrogations.

- Mise en place de parkings provisoires -

L’installation de chantier étant prévue sur l’espace parking du centre de la zone, le Territoire de l’Ouest prévoit l’aménagement d’espaces supplémentaires pour accueillir les usagers de la zone

- Un parking provisoire le long de la rue Boris Vian

- Un parking provisoire sur l’espace en contrebas de la partie nord de la zone artisanale

- Les 5 infos à retenir -

- Durée des travaux : du 13 octobre 2025 au 23 août 2027 (22 mois)

- Périmètre des travaux : 9,1 ha en entrée de ville du Port

- Coût du projet : 5,36 millions d’euros, financés à 80% par l’Union Européenne

- Objectif des travaux : améliorer le cadre de vie des usagers

- Comment s’informer : auprès du médiateur de chantier (mail : [email protected]; Tel : 0692 45 56 31) et via les canaux du Territoire de l’Ouest

Pour plus d'informations c'est ici.