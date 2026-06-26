TO : participez à la prochaine édition de Zartizan Péi

Le marché artisanal Zartizan péi revient au port de plaisance de Saint-Gilles pour une nouvelle édition placée sous le signe de la création locale, du savoir-faire réunionnais et des rencontres avec le public. Si vous êtes artisan, créateur ou exposant installé à La Réunion, cette nouvelle édition de Zartizan Péi est l’occasion de présenter vos créations dans un lieu incontournable de l’Ouest. Le rendez-vous est donné les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 août 2026, de 10h à 20h. (Photo d'illustration : Territoire de l'ouest)

Les inscriptions sont ouvertes pour participer à l’édition des 14, 15 et 16 août 2026.

Les places étant limitées, les personnes intéressées sont invitées à compléter le formulaire d’inscription en ligne dès maintenant.