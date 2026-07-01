Le Territoire de l'ouest présent à l'assemblée générale de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français

Le Territoire de l'ouest était présent à l'assemblée générale de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (Unim). Le président du Territoire a participé à une table ronde en présence de la Région, du Grand port maritime de La Réunion et du Département. Au cœur des échanges, une question : « Ports ultramarins : comment concilier les domaines régalien et concurrentiel afin d’accroître leur compétitivité dans leur bassin régional ? Existe-t-il des convergences avec le cadre national ? ». Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo : TO)

Emmanuel Séraphin est revenu sur les perspective économiques offertes par l’aménagement de la Zone industrialo-portuaire :

- Une zone stratégique de 75,5 ha dédiée aux entreprises orientées vers l’export.

- La valorisation de la proximité des quais pour les activités portuaires.

- Le renforcement de l’attractivité des routes maritimes grâce à l’augmentation des exportations en conteneurs pleins.

Le projet répond également à des objectifs d’intérêt public, notamment la sécurisation des approvisionnements en marchandises et en énergie, la création d’emplois locaux ainsi que le développement des compétences et de la formation.

A terme, le Territoire de l’ouest souhaite sélectionner des projets ambitieux à fort potentiel, en se laissant la possibilité d’implanter des entreprises sur des zones proches de la Zip, afin d’élargir le développement économique au-delà de la Zip.