TO : avenue Rico Carpaye au Port, des travaux pour améliorer les déplacements et le cadre de vie

Le Territoire de l’Ouest engage prochainement d’importants travaux d’aménagement sur l’avenue Rico Carpaye, au Port. Ce projet vise à moderniser un axe structurant de la commune, très fréquenté au quotidien par les automobilistes, les transports en commun, les piétons et les cyclistes. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo : TO)

- Pourquoi ces travaux ? -

L’avenue Rico Carpaye joue un rôle important dans les déplacements à l’échelle du Port et plus largement du territoire de l’ouest. Elle permet de relier plusieurs secteurs de la commune et supporte une circulation régulière, notamment aux heures de pointe.

Avec ce projet, l’objectif est d’améliorer les conditions de déplacement pour tous les usagers, en agissant sur plusieurs aspects :

- Une voie réservée aux bus pour éviter les embouteillages

- des cheminements plus confortables et plus sécurisés pour les piétons ;

- un cadre de vie plus agréable pour les riverains et les usagers du secteur.

- Quelle durée pour le chantier ? -

Les travaux doivent démarrer au mois de juillet 2026. Ils seront réalisés progressivement, par phases, afin de limiter autant que possible les impacts sur la circulation, les accès aux habitations, aux commerces et aux équipements situés à proximité.

La durée du chantier dépendra du phasage opérationnel et des contraintes rencontrées sur le terrain. Les habitants et usagers seront informés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des éventuelles adaptations de circulation.

- Quelles conséquences pendant les travaux ? -

Les travaux entraîneront des perturbations temporaires dans le secteur : ralentissements ponctuels, adaptation de certains accès ou encore présence d’engins de chantier.

Le Territoire de l’ouest et la ville du Port veilleront à maintenir les accès aux riverains, aux commerces et aux services autant que possible. Une attention particulière sera portée à l’information des habitants afin d’anticiper les différentes étapes du chantier.

À terme, ces travaux doivent permettre de transformer durablement l’avenue Rico Carpaye en un axe plus fonctionnel, plus sûr et mieux partagé entre les différents modes de déplacement.