Le Territoire de l'Ouest  : une seconde vie pour vos objets en bon état

Le Territoire de l'Ouest propose le service de collecte gratuit pour donner une seconde vie à vos objets. Nous publions le communiqué de l'intercommunalité ci-dessous. (Photo d'illustration : TO)

Vous avez chez vous :

- des meubles en bon état

- du gros électroménager (frigo, machine à laver…)

- du petit électroménager (grille-pain, cafetière, mixeur…)

S’ils sont encore utilisables ou réparables, ne les jetez pas ! Un service simple, pratique et solidaire

Plus de renseignement sur les modalités ici

Plus d’infos ici :