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Le Territoire de l'Ouest  : une seconde vie pour vos objets en bon état

  • Publié le 27 avril 2026 à 10:07
  • Actualisé le 27 avril 2026 à 12:08
TO : le réemploi, un service de collecte gratuit pour donner une seconde vie à vos objets

Le Territoire de l'Ouest propose le service de collecte gratuit pour donner une seconde vie à vos objets. Nous publions le communiqué de l'intercommunalité ci-dessous. (Photo d'illustration : TO)

Vous avez chez vous :
- des meubles en bon état
- du gros électroménager (frigo, machine à laver…)
- du petit électroménager (grille-pain, cafetière, mixeur…)

S’ils sont encore utilisables ou réparables, ne les jetez pas ! Un service simple, pratique et solidaire

Plus de renseignement sur les modalités ici 

Plus d’infos ici :

Territoire de l'ouest, Déchets

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