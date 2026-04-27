Le Territoire de l'Ouest  : une seconde vie pour vos objets en bon état

Le Territoire de l'Ouest propose le service de collecte gratuit pour donner une seconde vie à vos objets. Nous publions le communiqué de l'intercommunalité ci-dessous. (Photo d'illustration : TO)
Vous avez chez vous :
- des meubles en bon état
- du gros électroménager (frigo, machine à laver…)
- du petit électroménager (grille-pain, cafetière, mixeur…)
S’ils sont encore utilisables ou réparables, ne les jetez pas ! Un service simple, pratique et solidaire
Plus de renseignement sur les modalités ici