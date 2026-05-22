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TO : Henry Hippolyte réélu président de Cycléa

  • Publié le 22 mai 2026 à 13:14
  • Actualisé le 22 mai 2026 à 13:35
henry hippolyte, conseil communautaire du TO
henry hippolyte, conseil communautaire du TO

Ce jeudi 21 mai 2026, les membres du conseil d’administration de Cycléa ont réélu Henry Hippolyte président de la Sem (Société d'économie mixte) Cycléa. Le septième vice-président du Territoire de l’ouest, est ainsi reconduit pour six années à la tête de la société spécialiste du tri et de la valorisation des déchets. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photos : Territoire de l'ouest)

Lors de sa première prise de parole, Henry Hippolyte a salué le travail des 240 femmes et hommes engagés quotidiennement sur le terrain. L’élu communautaire portois a également rappelé la place essentielle qu’occupe Cycléa dans le paysage réunionnais. Une place « à la croisée des enjeux environnementaux, économiques, industriels et territoriaux« , a-t-il affirmé.

- « Responsabilité, transparence et dialogue » -

Ce conseil d’administration étant le premier de la nouvelle mandature du Territoire de l’Ouest, de nouveaux vice-présidents et administrateurs ont été désignés à la suite de l’élection du président.
Henry Hippolyte a insisté, auprès d’eux, sur le rôle déterminant qu’ils tiendront en leur qualité d’administrateurs de Cycléa.  "Nous aurons à accompagner les transformations engagées par la société, à consolider sa performance, à renforcer encore sa qualité de service et poursuivre la modernisation de nos outils industriels", explique-t-il.

Le président de Cycléa affirme que ce travail se fera avec un état d’esprit fondé sur « la responsabilité, la transparence, le dialogue et la recherche permanente  de l’intérêt du territoire« .

- Centre de tri et lutte contre l’errance animale -

Le territoire est, en effet, confronté à des enjeux importants : économie circulaire, valorisation des déchets, transition écologique, innovation ou encore souveraineté territoriale.

Parmi les projets d’envergure sur lesquels se pencheront les membres de ce nouveau conseil d’administration :  la modernisation du centre de tri et de valorisation des déchets ou encore lutte contre l’errance animale.

- Les membres du conseil d’administration -

Henry Hippolyte – Président de Cycléa

- Kevin Dain –Adjoint à la commune de Saint-Paul – 1er vice-président
- Karim Juhoor – Maire de Saint-Leu –2ème vice-président
- Erick Fontaine – Maire de La Possession – 3ème vice-président
- Daniel Pause – Maire de Trois-Bassins – 4ème vice-président
- Jean Paul Burkic – Conseiller municipal à la commune de Le Port
- Eddy Sophie – Adjoint à la commune de Saint-Paul
- Lucette Palas – Adjointe à la commune de Saint-Leu
- Catherine Samelot – représentante du Cse
- Laurent Zadire- représentant du Cse
- Stéphane Laurent – administrateur représentant Veolia Eau
- Hervé Madiec – administrateur représentant Suez Rv Réunion
- Représentant du syndicat mixte Ileva

- Cycléa en quelques chiffres -

- Cycléa a été créée en 2005
- Elle a en gestion un centre de tri d’une capacité de 63 000 tonnes de déchets par an
- 190 000 usagers sont accueillis dans les 12 déchèteries
- 7000 interventions liées à l’errance animale chaque année
- 76% des habitants du Territoire de l’ouest passent une fois par an en déchèteries

Territoire de l'ouest, Cycléa, Henry Hippolyte, Zoom

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