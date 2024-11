La réserve naturelle marine de La Réunion en association avec le Territoire de l'Ouest ouvre les portes de son sentier sous-marin de l'Hermitage le samedi 9 novembre 2024 à 9h45, 10h45 et 13h30. Une seconde date est prévue le mercredi 13 novembre 2024 à 9h45 et 10h45. La Réservation est obligatoire. Nous publions le post ci-dessous (Photo : TO)