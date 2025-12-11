TOUTE L’ACTUALITÉ
TO : le projet de construction d’une cité kréole par la ZAC Ecocité Phaonce validé

  • Publié le 11 décembre 2025 à 10:38
Le lundi 8 décembre 2025, le dossier de réalisation de la ZAC Ecocité Phaonce a été validé par les élus du Territoire de l’ouest. Ce projet, pensé depuis 2021, a été conçu pour et avec les réunionnais. Les concertations, ateliers de travail et réunions publiques avec les habitants ont permis de garantir des aménagements pertinents pour le futur. Nous publions un post du territoire de l'ouest (Photo : Territoire de l'ouest)

Son déploiement se fera sur trois secteurs à vocation distincte : logement, économie et équipements publics. La ZAC Phaonce annonce qu’elle construira 1.500 logements, dont 53 % aidés et 40 % d’espaces paysagers. 

