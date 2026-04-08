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TO : les guides composteurs vous donnent rendez-vous à Gamm Vert

  • Publié le 8 avril 2026 à 10:11
  • Actualisé le 8 avril 2026 à 10:13
TO : les guides composteurs vous donnent rendez-vous à Gamm Vert

Vous souhaitez vous lancer dans le compostage, approfondir vos connaissances, vous former ou juste, vous renseigner sur les bonnes pratiques ? Les guides composteurs du Territoire de l'ouest répondront à toutes vos questions et vous guideront dans vos démarches à Gamm Vert. Les lundi 13 et mardi 14 avril 2026, de 8h30 à 12h30 à Cambaie Ville de Saint-Paul et les jeudi 16 et vendredi 17 avril 2026, de 9h à 12h30 à Portail Ville de Saint-Leu. Nous publions le post du TO : (Photo Territoire de l'ouest)

Zoom, TO, Territoire de l'ouest, Gamm Vert, Compostage, Recyclage, Jardinage

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