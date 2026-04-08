TO : les guides composteurs vous donnent rendez-vous à Gamm Vert

Vous souhaitez vous lancer dans le compostage, approfondir vos connaissances, vous former ou juste, vous renseigner sur les bonnes pratiques ? Les guides composteurs du Territoire de l'ouest répondront à toutes vos questions et vous guideront dans vos démarches à Gamm Vert. Les lundi 13 et mardi 14 avril 2026, de 8h30 à 12h30 à Cambaie Ville de Saint-Paul et les jeudi 16 et vendredi 17 avril 2026, de 9h à 12h30 à Portail Ville de Saint-Leu. Nous publions le post du TO : (Photo Territoire de l'ouest)