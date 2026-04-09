TO : des perturbations à prévoir pendant les travaux de modernisation de la ZA Ivan Hoareau

Depuis le 13 octobre 2025 jusqu'au 23 août 2027, la zone d’activité économique Ivan Hoareau, anciennement ZA Le Port, fera l’objet de travaux de modernisation par les équipes du Territoire de l'Ouest. Durant cette période, les modalités de circulation, de stationnement ou encore de collectes de déchets seront momentanément modifiées. Pour la période du 06 au 17 avril 2026, les entreprises se situant dans les secteurs 8 et 17 sont concernées. Nous publions le post du TO (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)