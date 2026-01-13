Civis : tous les emballages et papiers sont maintenant les bienvenus dans les bacs jaunes du territoire

Depuis le 1er janvier 2026, les consignes de tri ont été élargies : tous les emballages et tous les papiers peuvent désormais être déposés dans les bacs jaunes du territoire de la Civis (Photo : rb/www.imazpress.com)

Une fois les emballages triés, leur recyclage permet de réutiliser leur matière afin de produire de nouveaux emballages ou objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permet de fabriquer un lave-linge, et douze bouteilles en plastique d’en fabriquer dix nouvelles.

En plus d’économiser les ressources naturelles, le recyclage favorise d’importantes économies d’énergie : fabriquer un produit à partir d’aluminium recyclé permet par exemple d’utiliser 95 % d’énergie en moins qu’en utilisant de la bauxite (la ressource naturelle de laquelle est issu l’aluminium).

Les nouvelles technologies de traitement nous permettent aujourd’hui de valoriser un plus grand nombre d’emballages et papiers, contribuant ainsi à préserver les ressources naturelles et à réduire les déchets enfouis ou incinérés.

Jusqu’à présent, seul un certain nombre d’emballages était autorisé dans le bac jaune. Depuis le 1er janvier 2026, vous pouvez y déposer un plus large éventail d’emballages à valoriser, parmi lesquels :

Tous les habitants des communes membres de la CIVIS/ Saint-Pierre, Saint- Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons.

Tous les administrés recevront prochainement dans leur boîte aux lettres cette enveloppe contenant un courrier ainsi que le sticker avec les nouvelles consignes de tri.

- Qu’est-ce qui change ? -

Qui cela concerne-t-il ?

• Tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, barquettes, pots, films, sacs, etc.)

• Les emballages en carton

• Les emballages en métal (boîtes, canettes, barquettes en alu, etc.)

- Quelles sont les consignes de tri depuis le 1er Janvier 2026 ? -

- Comment bien trier ? -

Faut-il laver les emballages ?

Plus besoin de trier minutieusement vos emballages entre plusieurs catégories : tous les emballages se trient désormais ensemble dans votre bac jaune.

Il suffit pour cela de bien les vider. Cette nouvelle étape permet une valorisation plus efficace.

Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider.

Exemple : j’ai une conserve de raviolis à jeter, je vérifie qu’il ne reste pas de raviolis avant de la mettre dans mon bac jaune.