Transport et logistique : une filière stratégique en mouvement

Au cœur des échanges et du développement économique de La Réunion, la filière transport et logistique se transforme pour répondre aux défis d’aujourd’hui et préparer l’avenir. À travers cette prise de parole, Pierrick Robert, Président de la CCI Réunion, réaffirme l’engagement de la Chambre aux côtés des professionnels du secteur. Nous publions le post de la CCIR ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Face aux enjeux d’approvisionnement, de compétitivité et de transition, la filière transport et logistique doit continuer à se réinventer.

Pour relever ces défis, l'innovation, la modernisation des pratiques, la transition écologique et le développement des compétences sont des leviers essentiels.

À travers le CIRFIM, son centre de formation, la CCI Réunion accompagne cette dynamique en proposant des formations en phase avec les réalités du terrain et les besoins des entreprises du secteur.

La CCI Réunion poursuit sa mobilisation pour fédérer les acteurs de la filière, accompagner les transformations du secteur et contribuer au développement économique de La Réunion.