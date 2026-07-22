Trok'Ékol, le dispositif pour donner une seconde vie à vos fournitures scolaires

Le Territoire de l'Ouest lance Trok'Ékol, un dispositif pour donner ou récupérer gratuitement des fournitures scolaires encore en bon état. Jusqu'au 31 août 2026, vous pouvez vous rendre dans les déchèteries participantes pour déposer les fournitures inutilisé ou en récupérer gratuitement. Les cahiers, classeurs, cartables, trousses, stylos, règles, calculatrices, porte-vues… seront récupérés à condition qu'ils soient propres et en bon état. L'opération est proposée dans les déchèteries du Territoire de l'Ouest, à l'exception de Plateau Caillou et de La Pointe des Châteaux. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

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