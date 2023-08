Un dimanche au Barachois sous le signe de la mobilité

Ce 3 septembre 2023 se tiendra la 7ème édition de l'année du "dimanche ô Barachois". De 15h à 19h, la mobilité sera mise à l'honneur sur le front de mer de Saint-Denis. Au programme : vélo, roller, trottinette, concerts, visite guidée ou encore village santé et bien-être. (photo : rb/www.imazpress.com)

Pour son septième dimanche d'animations au Barachois, la ville de Saint-Denis a décidé de placer l'après-midi sous le signe de la mobilité.

Plusieurs actions autour de cette thématique sont prévues. Les visiteurs pourront s'essayer au vélo mais aussi louer des équipements. Des ateliers de remise en selle et de sécurité seront également mises en place. Et pour les artistes, une fresque de la mobilité sera proposée.

Activité un peu plus surprenante qui sera au rendez-vous, du mixage de fruit à l'aide d'un vélo smoothie.

De plus une visite guidée de 2 heures est organisée à partir de 15h30. En partant de la statue de Roland Garros, les participants passeront par l'hôtel de la préfecture, le mémorial des engagés, le vestige du barachois et les anciens bâtiments militaires pour finir à la stèle de Géréon et Jasmin.

- De nombreuses animations -

Au programme également escalade sur mur, structures gonflables, atelier hénné, pelote basque, roller et trotinette. Sans oublier le village santé et bien-être avec des stand quizz, dépistage et nutrition.

Enfin, des animations musicales rythmeront l'après-midi avec un concert de Tapok et Gaby Lai Kun et un show case d'Olivier Brique.

Les candidats au concours de l’élégance de 2024 et les Miss et les Mister Seniors de Saint Denis ont aussi prévus de défiler sur le front de mer.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com