Un village des "faiseurs de changement" au Département

À l'occasion de la séance plénière du 17 décembre 2025, le Département a présenté la 2ème phase du Plan de transition écologique et solidaire. Pour l'occasion, le hall du Palais de la Source à Saint-Denis s'est transformé en un village d'alternatives concrètes pour changer nos habitudes au quotidien.

Au programme :

• Lentilles de Cilaos : 70 tonnes produites en 2025 par l’APLC, un produit 100 % local et emblématique.

• Redécouverte des légumes lontan : manioc, patates, cambar, avec une approche ludique et pédagogique.

• Atelier de "kit de jardinage" : comment recycler des objets du quotidien (bouteilles en arrosoirs, etc.).

• Fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels et zéro déchet.

• Cuisine anti-gaspillage avec l’association Gourmandise des Moches.

• Démonstrations de valorisation de matières recyclées par l’atelier DEFI.

• Découverte du Vhélio, un vélo solaire ayant fait le tour de l’île pour sensibiliser aux initiatives locales.

• Parcours conté sur la préservation des récifs coralliens.