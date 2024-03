Du 22 au 25 mai 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, la Région Réunion a décidé de renouveler la présence d’une délégation réunionnaise à l'édition 2024 du salon Vivatech. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Région Réunion a décidé de renouveler la présence d’une délégation réunionnaise composée de partenaires du monde économique et d’entreprises sous pavillon ''La Réunion'' dans le cadre de l’édition 2024 du Salon Vivatech qui aura lieu du 22 au 25 mai à Paris Expo Porte de Versailles. Créé en 2016, ce rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux startups est le temps fort de l’agenda des chefs d’entreprises, des start-ups, des investisseurs, des chercheurs et des innovateurs.

En cohérence avec sa stratégie régionale d’innovation et d’attractivité, la Région Réunion entend poursuivre l’accompagnement et la promotion de l’écosystème de l’innovation réunionnais, ses savoir-faire et ses compétences, sous une bannière commune, toujours afin de développer collégialement les opportunités d’affaires et renforcer l’attractivité de notre territoire.

Pour cette édition 2024, la Région Réunion avait ouvert un appel à candidatures destiné aux entreprises innovantes du territoire. Le jury, composé de la collectivité régionale et des partenaires de la délégation s’est réuni le vendredi 1er mars. Le choix s’est opéré selon :

- l’adéquation avec les objectifs du pavillon de La Réunion

- la pertinence de l'innovation à valoriser sur le salon

- la pertinence d’une participation à Vivatech en 2024

- la maturité de l'entreprise et de l’équipe

- la qualité du pitch

Pour les candidats retenus la Région Réunion prendra en charge la location et l’aménagement du Pavillon ''La Réunion'', les badges d’accès au Salon ainsi que l’édition d’outils de marketing territorial visant la promotion du territoire, de l’écosystème et des entreprises de la délégation réunionnaise. Les entreprises sélectionnées pourront également bénéficier d’un accompagnement pour préparer la participation au salon et de la subvention ''Prim’Export'' qui pourra exceptionnellement être mobilisée pour les entreprises participantes.

À la suite des délibérations, et sur les 16 candidats ayant ''pitché'', le jury a décidé de retenir les entreprises suivantes pour la délégation de La Réunion de cette édition 2024 :

- Chiron - Innovations visant à améliorer la prise de décision des entreprises grâce à la collecte et l'analyse des données biométriques de leurs clients

- Eyako - Plateforme qui permet aux PME et ETI de structurer leur cybersécurité quel que soit leur niveau de maturité.

- Flaxib - Édition de logiciels pour améliorer l'efficacité des réseaux de transport en commun.

- Green Mascareignes Technologies - Procédé de traitement des micropolluants organiques émergents présents dans l'eau par absorption sur charbon actif.

- Runtech Services - Création de lampadaires autonome intelligent et travaux d'installation électrique sur voies publiques et privées

- Torskal - Biotechnologies pour la lutte contre le cancer

- Duke – Solution de ''Business Intelligence'' accessible et intuitive pour les PME de tous secteurs.

Le jury a également décidé de proposer à trois entreprises ayant participé à la délégation l'an passé, et ayant candidaté cette année, d’être à nouveau présentes sur le Salon 2024 :

- Feelbat - Solutions innovantes pour la surveillance et la gestion des ouvrages, notamment dans le domaine de la construction et de l'ingénierie civile.

- Green Skin - Recherche et développement en biotechnologies et transition écologique et énergétique, concrétisée dans un dispositif modulaire connecté de végétalisation des bâtiments

- My Asset Rocks - Édition de logiciels applicatifs qui permettent aux entreprises d'optimiser la gestion de leurs actifs corporels.