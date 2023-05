La ville du Port organise un stage d’apprentissage de la natation pour les enfants de 4-6 ans et 7-12 ans. Les cours auront lieu à la piscine Jean-Lou Javoy, du lundi au vendredi pendant les vacances de mai, 9h-10h et 10h-11h, selon les groupes. Infos et inscriptions au 0262 42 00 30. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)