Vivre ensemble : Saint-Denis fête l'unité

Ce samedi 7 octobre 2023, la commune de Saint-Denis sera en fête. Mais pas une simple fête… ce sera celle de l'unité. L'événement se tiendra de 19 heures à minuit sur le Barachois. L'idée de ce rassemblement, se rassembler, manger, chanter et danser ensemble autour de valeurs communes, celles du vivre ensemble (Photo : sly/www.imazpress.com)

"On a invité un certain nombre d'associations, de représentants qui ont participé dès l'origine au peuplement de Saint-Denis et jusqu'à maintenant", note Ericka Bareigts, maire de la commune.

Des invités pour une fête qui veut rassembler car "la fraternité se construit en apprenant qui est l'autre, en disant qui l'on est, comment on vit et l'unité c'est ça", ajoute l'élue.

"C’est l’occasion de réunir et de mélanger toutes les cultures et les communautés qui font la richesse de notre territoire et ainsi prouver que la mixité fait notre force. Chaque Dionysien.ne peut et se doit d’être fier.e de ses origines. C’est pourquoi, la Ville veut célébrer cette diversité culturelle et renforcer les liens entre chaque individu", indique la commune.

- Un moment de partage et d'échange -

Savoir-faire, repas, cultures… cette soirée au Barachois sera également l'occasion de partager plusieurs mets culinaires autour d'une même table, "une grande table républicaine"

Au programme de cette soirée culturelle et fraternelle : des scènes découvertes des différentes cultures, des chants, des danses ou encore des défilés. Les spectateurs pourront s’attarder sur les différents ateliers artisanaux venus de tout l’Océan Indien et ainsi s’essayer au tressage de vacoa ou encore découvrir les jeux du monde.

Des stands bien-être, entre masques de beauté et henné, seront mis à disposition pour un moment douceur. Et pour accompagner cette soirée comme il se doit, plusieurs stands gastronomiques, chinoise, créole, indienne, comorienne, malgache, mahoraise, sauront ravir vos papilles.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com