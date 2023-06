Sécurité dans les transports publics : 864 contrôles et 1.455 incidents recensés en 2022

864 opérations de contrôle et de sécurisation dans les transports publics ont été menés tout au long de l'année 2022, indique la préfecture dans un communiqué publié ce lundi 5 juin 2023. 1.455 incidents ont été recensés au cours de ces opérations, "soit une augmentation de 25 % des faits enregistrés, en partie due à la hausse des contrôles" commente le comité de pilotage de la sécurité des transports publics. Pour 2023, cette instance regroupant le syndicat mixte de transports de La Réunion (SMTR) et les intercommunalités "a acté la réalisation d’une nouvelle convention de sécurité, modernisée et étendue à d’autres acteurs de la sécurité" (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans le détail et par rapport à 2022, le comité de pilotage de la sécurité des transports publics a relevé une diminution des atteintes sexuelles de 23%, uen baisse des vols accompagnés de violence et/ou menaces de 30%, une hausse des véhicules contrôlés de 104% et des personnes contrôlées de 119%.

Pour 2023 "le comité a acté la réalisation d’une nouvelle convention de sécurité, modernisée et étendue à d’autres acteurs de la sécurité. Un partenariat avec la gendarmerie nationale, sur le renforcement et la pérennité des actions conjointes déjà déployées sur l’île, avec la brigade modulaire de sécurisation est également en projet".

L’amélioration continue "et la consolidation du partenariat entre les acteurs sont des enjeux majeurs afin de garantir la sécurité, de sensibiliser les usagers et dissuader les incivilités" ont aussi été retenues

"La sécurité dans les transports en commun constitue un objectif majeur" note par ailleurs la préfecture dans son son communiqué. Dans cette perspective, en 2016, l’État et le SMTR ont signé "une convention pour encourager et soutenir le développement de partenariats entre les forces de l’ordre et le SMTR, qui coordonne les actions de sécurité et de prévention pour le compte des autorités organisatrices de la mobilité de La Réunion".

L’observatoire permet de disposer d’une cartographie des incidents et de suivre leur évolution dans le temps et l’espace.

