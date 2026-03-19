Économie sociale et solidaire : lancement à La Réunion du dispositif d’appui "SOS Employeurs"

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) lance le dispositif d’appui "SOS Employeurs ESS", inédit, destiné à soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) confrontées à des difficultés économiques. À La Réunion, près d’un tiers des associations employeuses disposent d’une trésorerie inférieure à trois mois, 70 % estiment leurs fonds propres fragiles ou inexistants tandis que les financements publics enregistrent une baisse pouvant atteindre 58 % dans certains territoires (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Avec près de 24.500 salariés, soit 9,8 % de l’emploi régional, l’économie sociale et solidaire constitue un pilier de l’emploi à La Réunion.

Dans le contexte actuel d’austérité budgétaire, les structures du secteur sont aujourd’hui mises à rude épreuve, "menaçant ainsi l’équilibre économique et social de la région, qui affecte d’ores et déjà les personnes les plus fragiles", écrit l'Udes dans un communiqué.

- "SOS Employeurs ESS", un dispositif d’appui entre pairs -

Pour répondre à cette urgence, l’UDES déploie à la Réunion, le dispositif "SOS Employeurs ESS".

Créée en Hauts-de-France en décembre 2021, dans le sillage de la crise du Covid-19, le dispositif "SOS employeurs ESS" vise à accompagner les employeurs de l’ESS dans leurs démarches de sortie de crise. Il a été conçu sur une approche bénévole, bienveillante et confidentielle, et repose sur :

- L’écoute et la qualification des difficultés,

- Le partage d’expériences entre pairs,

- Un rôle de passerelle vers les dispositifs et acteurs spécialisés existants.

Cette initiative ne se substitue pas aux dispositifs déjà en place : elle constitue un premier niveau d’appui, jouant un rôle d’orientation et de conseil, essentiel pour des dirigeants et des dirigeantes souvent isolés et en manque d’informations sur leurs droits et recours.

- Comment bénéficier de l’accompagnement ? -

Vous représentez une structure de l’économie sociale et solidaire (association, coopérative, mutuelle) et traversez une période de fragilité économique ?

- Contactez le dispositif "SOS Employeurs ESS" en envoyant un e-mail à : [email protected]

Pour toute information complémentaire sur le dispositif, contactez :

Caroline Créton, responsable adjointe du développement territorial : [email protected]

www.imazpress.com/[email protected]