"Forêts en scène", l'ONF célèbre la Journée international des forêts

Ce samedi 21 mars 2026, la Journée Internationale des forêts est de retour. L’objectif de cette fête annuelle : faire connaître le milieu forestier et de sensibiliser le public à la gestion durable des forêts à leur s rôles dans la transition écologique et énergétique. (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Du 23 au 25 mars 2026, l’ONF Réunion organise plusieurs animations sur l’île afin de faire (re)découvrir les forêts de La Réunion et les ressources écologiques et économiques qu’elles fournissent. "Les agents animeront plusieurs visites guidées pour sensibiliser aux enjeux forestiers et environnementaux tout en profitant d’un moment convivial entre amis ou en famille", explique l'ONF.

- Trois journées pour découvrir les forêts de La Réunion -

• Lundi 23 mars 2026 / 09h00-12h00 à Saint-Philippe : découverte du cycle de production de la vanille avec Romain, technicien forestier.

• Mardi 24 mars 2026 / 09h00-12h00 au Maïdo : découverte de la sylviculture du Tamarin en forêt des Hauts sous le Vent avec Bastien, assistant sylviculture.

• Mercredi 25 mars 2026 / 09h00-11h00 à Saint-Denis : visite guidée de la forêt de la Providence à Saint-Denis avec Gabriel, assistant technicien forestier.

Toutes ces animations sont gratuites mais sur inscription puisque les places sont limitées. Plus d’informations à retrouver sur le site de l'ONF.