"Handicap, l’art et moi" : transformer la perception du handicap grâce à l'interaction entre invités et artistes

Dans le cadre de la Semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées, qui se tient du 20 au 26 novembre 2023, l’État est partenaire de l’événement "Handicap, l’art et moi" au Domaine des Palmiers à Saint-Paul le mercredi 22 novembre 2023. Sont invités autour d’artistes des référents handicap, des élus, des décideurs et directions des ressources humaines des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) afin d’envisager autrement leur politique handicap. Nous partageons ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

L'objectif de l'événement est de transformer la perception du handicap en stimulant l'interaction entre les invités et les artistes.

L'accent est mis sur la créativité, la valorisation des talents liés au handicap, l'exploration des cinq sens et la sensibilisation aux diverses formes de handicap, y compris l'autisme, une dimension dont on parle peu et pourtant souvent rencontrée. Il s'agit de créer une connexion, délier les langues et amorcer des changements.

Une œuvre sera produite et offerte au préfet de La Réunion. Les autres productions seront mises à disposition des employeurs publics pour sensibiliser leurs équipes sur le handicap et dépasser les préjugés et les stéréotypes.