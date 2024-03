Saint-Pierre : 6ème édition “Le ALL2WIN” ce samedi

Ce samedi 16 mars 2024, de 13h à 18h au kerveguen à Saint-Pierre, l'association 974 AllStar organise en partenariat avec la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion “Le ALL2WIN” 6ème édition (photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Comme chaque année, cet évènement permet au vainqueur de participer au concours national "nothing2looz". Ce festival "All2Win" est une manifestation culturelle et artistique organisée dans le but d’offrir, au tout public, un éventail complet des différentes activités du mouvement hip-hop et de réunir les acteurs du "milieu".



Donc, un programme riche qui réunira une grande partie de la culture et art urbain contemporain des générations Hip-hop de l’ile. En effet, le festival "All2win 6" proposera une matinée de sessions workshops avec 974AllStar puis l’après-midi des battles de danse souvent révélateurs de jeunes talents.



All2Win ne se clôture jamais sans une série de concerts : DJ Da Skill et DJ Krazy Ice, Elo’Ladanse, le rappeur Toxic, la Compagnie Métronome, le rappeur Zk, Malkijah ainsi que les jeunes de l’association 974 Allstar assureront le show.



Vous aussi, chaussez votre paire de basket et entrez dans le rond !