"Mon temps", le nouveau titre de Manu Kdé cartonne

Pour sa toute nouvelle chanson, et première de l’année 2024, Manu Kdé a fait sienne une citation de Paolo Coelho célébrant l’importance d’accorder de son temps aux personnes chères à notre cœur. Un titre frais et planant aux couleurs locales qui respire la bonne humeur et l'amour… (Photo : Manu Kdé)

Pour qui fait partie des followers de Manu Kdé, n’aura pas manqué de le voir poster çà et là quelques vidéos de présentation de son nouveau titre paru il y a peu, et intitulé tout simplement "Mon temps". Une chanson réalisée et composée avec la complicité de KDM family, et qui délivre un message fort en amour mais aussi en famille ou entre amis que Manu a voulu faire passer : "Nout temps lé précieux ! Alors donne à li a des gens qui en vaut vraiment la peine et surtout donne pas li à n'importe qui".



Message inspiré de la citation suivante de Paulo Coelho : "Le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu’un, c’est ton temps, parce que tu lui donnes une partie de ta vie qui ne te reviendra jamais »…

En écho à ce qu’on pourrait qualifier de mantra, Manu a d’ailleurs entrepris récemment un magnifique voyage en Laponie avec sa mère pour voir de près les fabuleuses aurores boréales.

Un rêve devenu réalité et surtout "un voyage philosophique riche en émotions pour nous deux, rythmé d’un côté par la beauté de la nature et de l’autre par les échanges et les conférences de l’écrivain Frédéric Lenoir que nous avons eu l’immense honneur de rencontrer".





Pour le père de famille qui approche doucement de la quarantaine, il y a comme qui dirait urgence à prendre conscience de la fragilité de la vie, de l’importance du lâcher prise en pensant à soi, à ses proches sans toutefois perdre de vue le fait d’être en phase avec ses valeurs. En gros, plus on avance, moins il faut perdre de temps.



"J’aime énormément partager des moments précieux avec ceux que j’aime et quand tu aimes les gens, tu donnes de ton temps et de ta personne. Or nous ne sommes que de passage sur terre et à l’heure où tout va très vite, il est vital de vivre à fond l’instant présent auprès des personnes qui nous sont chères et surtout d’éviter de gaspiller de l’énergie auprès de personnes qui n’en valent pas la peine", soutient Manu Kdé qui a pris en outre comme résolution en ce début 2024 d’être plus productif, lui qui en général ne sort qu’une ou deux chansons par an environ, au gré de son inspiration et de ses émotions.







"Cette chanson dont j’ai écrit les paroles fait la musique et les arrangements, a des rythmiques de maloya électrique un peu planant. Je voulais ce genre de rythme depuis longtemps mais soit ce n’était jamais le bon moment, soit je n’arrivais pas à trouver la fluidité que je recherchais. Et je pense que parmi les titres que j’ai sortis jusqu’à maintenant, c’est celui que me ressemble le plus à 100%".



Pour la petite histoire, l’inspiration lui est venue durant une nuit de mauvais temps de janvier dans le sillage du cyclone Belal, pour une sortie durant le mois de l’amour qui a suivi. Une évidence en somme… Et un démarrage sur les chapeaux de roue via les réseaux sociaux, Manu ayant mis quelque peu ses fans à contribution puisque fin janvier, il partageait à sa communauté des vidéos dans lesquelles il se filmait en train de composer et leur faisait part au fur et à mesure des coulisses et des différentes étapes.



Et très vite, le cap des 100 000 vues était atteint ! "C’était juste incroyable. C’est un peu comme si j’avais composé cette chanson avec mes fans. Et je trouve rigolo que ce soit souvent les chansons qu’on pense les moins commerciales qui cartonnent le plus. Je parle juste avec mon cœur", insiste-t-il comme en réponse à un besoin viscéral d’authenticité et de simplicité, notamment depuis depuis la crise-Covid.



Au-delà des réseaux sociaux, la chanson est aussi en rotations sur les radios locales et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Parallèlement, un clip actuellement en préparation devrait très bientôt voir le jour.



Quid d’un album alors ? "je suis davantage dans l’optique de sortir des chansons unitaires plutôt qu’un album qui risque de retomber rapidement parce que le public n’aura aimé que quelques titres. Je ne veux surtout pas me travestir en faisant du commercial ou en faisant ce que les gens attendent de moi. Je souhaite simplement continuer à écrire des textes qui touchent et parlent au public autant qu’ils me touchent moi".



Avec toujours en ligne de mire l’essentiel, à savoir le facteur temps…

Lien d’écoute de "Mon temps"

