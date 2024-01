Épiphanie : dégustation de galettes au programme ce week-end

Après les fêtes de fin d'année arrive toujours l'Épiphanie. Et qui dit fête des rois dit également galettes des rois. Les très convoitées sont d'ailleurs sur les étals des boulangeries et magasins de l'île depuis le mois de décembre. Si traditionnellement l’Épiphanie se tient le premier dimanche du mois, elle a en réalité lieu ce samedi 6 janvier 2024 dans le calendrier chrétien. Imaz Press vous explique d'où vient cette célébration (photo : rb/www.imazpress.com)

Si elle est pratiquée par de nombreux français, l'Épiphanie est à l'origine une fête religieuse célébrant les "rois", et plus précisément les rois mages, qui selon l'Évangile ont été les premiers à adorer Jésus Christ.

- Fête des rois et convivialité -

Dans la tradition chrétienne, Balthazar, Gaspard et Melchior ont été guidés par la lumière d'une étoile, les menant jusqu'à l'enfant de Marie, dans l'étable où il est né douze jours auparavant soit le 6 janvier. Pour fêter son arrivée et lui rendre hommage les rois mages ont déposé aux pieds du nouveau-né plusieurs cadeaux : de l’or, de l'encens et de la myrrhe et une résine aromatique.

C'est pour cette raison que la galette devra être dégustée ce samedi si l'on veut suivre scrupuleusement le calendrier chrétien. Mais au fil des ans - ce jour tombant régulièrement en semaine - la date a été transférée au second dimanche suivant Noël ou premier dimanche de janvier. Une modification qui a permis plus facilement aux familles de se réunir autour de la table.

Si les plus âgés des convives sont effectivement assis autour de la table, les plus jeunes eux sont plutôt en dessous, en tout cas le temps de distribuer les parts de galette au hasard. Celui ou celle qui trouvera la fêve cachée sera couronné.

- Galettes en tout genre -

Et parlons-en de cette galette ! Concernant la recette elle a aussi évolué au cours du temps. De nos jours, elle peut se composer de pâte feuilletée et de frangipane mais peut aussi bien être une brioche aux fruits confits, fourrée ou nature. À l'origine, les galettes des rois étaient un peu plus différentes. En effet, elles n'étaient que de simples pains dans lesquels un haricot était placé en guise de fève.

Pour la fève, là encore, le traditionnel haricot s'est aujourd'hui transformé en petite figurine qui peut prendre toute sorte de forme. Une précieuse trouvaille qui vous permettra de remporter une magnifique couronne en carton mais aussi de choisir un roi ou une reine pour accompagner votre règne.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com