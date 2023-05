"Porte ouverte sur la mer" : plus de 3.500 personnes à l'Étang-Salé

Ce dimanche 30 avril 2023, la première édition de Portes ouvertes sur la mer a eu lieu à l'Étang Salé les Bains sur la placette du Bassin Pirogue. Un évènement pédagogique et festif organisé par l'Association Pêche et Loisir. Ce dimanche, plus de 3.500 personnes ont été accueillies. Nous relayons ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Née d’un mouvement patrimonial et identitaire au sein de l’Association Pêche Loisir de l’Etang Salé les Bains, la journée "Porte Ouverte sur la Mer" a répondu au désir de mer et de littoral des Réunionnais d’une part et à leur attachement affiché au territoire du Sud Ouest d’autre part.

Lors des discours d’ouverture, la Conseillère Départementale et municipale, Louise Symbaye ainsi que le Président de l’APL, Jacky Ajorque ont insisté sur la préoccupation des Réunionnais à préserver les richesses de nos rivages et de l’océan. Mais aussi l’importance pour les différents acteurs : pêcheurs, plaisanciers, baigneurs, plongeurs, surfeurs… de cohabiter sur la plus grande plage de sable noir de l’île de La Réunion en toute sécurité.

Malgré le Salon de la Maison qui mobilise les Réunionnais, ce sont plus de 3.500 visiteurs qui ont flâné autour des 28 exposants. Parmi les stands les plus visités, le Lycée de la Mer Léon Lepervanche qui a rencontré un franc succès auprès des jeunes en quête d’informations sur les différents métiers de la mer. Les ateliers du CROSS, de la SNSM, de la Ligue de surf ont été également pris d’assaut par les visiteurs. Les différents stands de Globice Réunion, le musée Kélonia, le GIP Réserve Marine Réunion ont permis d’apporter des réponses au public venu découvrir "qui fait quoi" dans le domaine de la mer.

On peut retenir un premier bilan de satisfaction auprès des exposants qui ont salué l’organisation et l’accueil qui leur a été réservé. Tous ont manifesté leur motivation et leur désir de renouveler l’opération "Porte ouverte sur la Mer" l’année prochaine.

Ouvrir une porte sur la mer, c’était aussi un voyage que La Ville de l’Etang Salé et l’APL souhaitaient offrir aux Réunionnais. D’abord dans le passé, avec les zistoires des anciens sur l’Etang Salé lontan, l’origine du Bassin Pirogue ; c’était aussi faire découvrir les différentes techniques de pêche auprès des pêcheurs plaisanciers et professionnels, de s’initier aux pratiques nautiques.

Des balades gratuites en bateau ont ravi les familles, particulièrement les enfants. De leur côté la Ligue de surf et les écoles de surf ont pu initier plus de 200 jeunes à la pratique du surf.

Pour le public, venu nombreux, ce fut l’occasion d’assister à des simulations de sauvetage en mer grâce à des opérations menées par le Cross Sud Réunion, la SNSM, les pompiers plongeurs de St-Leu et de l’Etang-Salé et aussi le Club Canin des Chiens Sauveteurs de Saint-Pierre. Le Centre Vigie Requin de la Réunion a assisté de nombreux surfeurs et autres amateurs de glisse qui ont suivi la Ligue Réunionnaise de Surf.

Le rallye touristique organisé parallèlement par l’Office de Tourisme Destination Sud Réunion a rencontré un grand succès.

Tout cela dans une ambiance festive aux sons des musiques de l’Amicale Bretagne Réunion et des artistes et groupes de danses Réunionnais qui ont animé le podium.

Pour clôturer cette première édition de Porte Ouverte sur la Mer , un hommage empreint d’émotions a été rendu comme il se doit aux pêcheurs disparus avec un clin d’œil aux retraités de la pêche que l’âge ou la santé n’ont pas permis d’être présents.

La Ville de l’Etang Salé et l’Association Pêche Loisir remercient vivement tous les partenaires institutionnels et privés, les Services Administratifs et Techniques, sans oublier la Police Municipale, le SDIS 974, et les bénévoles.