Saint-Pierre : des associations mobilisées contre les survols touristiques motorisés

Ce samedi 13 mai 2023 plusieurs associations pour le climat à La Réunion ont mené une action de sensibilisation et d'informations sur la commune de Saint-Pierre. L'objectif de ce mouvement, alerter la population sur les pollutions dues à l'augmentation du trafic des aéronefs à La Réunion. La cible de leur mécontentement, les vols de loisirs en hélicoptères, les ULM et les avions de parachutisme.

Dans le cadre des actions en faveur du climat, de la santé et de l’environnement, en accord avec de nombreuses associations en France et en Europe manifestant en, les associations Réunionnaises s’opposent au scandale local des survols touristiques motorisés, ce qui constitue un fléau de santé publique, contraire à la transition écologique et à la sobriété énergétique.

"Tour de l'île, boucle des cirques, Trou de Fer, survol du Parc National, quel âge ont ceux qui ont connu les randonnées ensoleillées, sans autre bruit que celui du vent dans les feuilles, des oiseaux, des coqs et des chiens ?", déplore l'association.

"Quel impact sur la faune locale ? Héli-carry, héli-yoga, voici les dernières offres apparues sur des panneaux publicitaires autour de l'île : la surenchère au gout de kérosène s'envole dans le petit cercle des compagnies d'hélicoptère de La Réunion !"

Ces associations (Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION, Association Cilaos-mon-amour, Association Le Taille-Vent, Greenpeace La Réunion, Citoyens pour le Climat La Réunion, Extinction Rebellion 974, Attac La Réunion) demandent la régulation de ces vols.

"Nous exigeons que la politique touristique à La Réunion soit profondément repensée pour voir une répartition économique plus juste des bénéfices du tourisme sur notre île, une répartition équitable des efforts demandés de sobriété énergétique entre les citoyens et les entreprises et que le bien public qu'est une population en bonne santé passe avant le plaisir et le profit d'une minorité d'individus."

"La Réunion a tout à gagner écologiquement mais aussi économiquement, dans un nouveau modèle de tourisme éco-responsable. Un modèle qui nous respecte enfin, population et faune, le seul modèle soutenable et durable, conforme à la transition écologique !

