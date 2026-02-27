Étang Salé : disparition des cages-trappe et recrudescence d'actes d'incivilité

Malgré le renforcement des mesures mises en œuvre afin de garantir la capture des animaux errants et de réduire les risques en milieu forestier et urbain, des actes d’incivilité, de dégradation et désormais de vol des appareils utilisés pour assurer ces missions d’intérêt général ont été constatés sur le territoire. Nous partageons le communiqué de la ville de l'Étang Salé. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Il a été constaté la disparition de cages-trappes installées entre la zone des Sables et la zone forestière de L’Étang-Salé.

Pour rappel, depuis le renforcement des dispositifs et déploiement de moyens complémentaires fin janvier, les dispositifs de cages-trappes ont permis la capture de six chiens errants, contribuant ainsi à la sécurisation des espaces naturels et urbains fréquentés par le public.

Il convient également de souligner que la cage-trappe installée en forêt avait déjà fait l’objet de deux actes de sabotage :

1. Le mécanisme de fermeture de la porte a été délibérement entravé à l’aide d’une branche ;

2. La palette de déclenchement, mécanisme permettant la fermeture de la cage, avait été recouverte de terre afin de la rendre inopérante.

Ces actes compromettent directement la sécurité publique, le travail des agents mobilisés sur le terrain. Le vol d’un équipement public constitue par ailleurs une infraction pénale.

Une plainte sera déposée et les autorités compétentes sont saisies afin d’identifier les auteurs de ces faits.

Nous rappelons que ces dispositifs sont installés dans un objectif exclusif de sécurité, de régulation et de protection des animaux comme des usagers des espaces naturels.