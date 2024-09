Étang-Salé : le Trail des Sables devient aussi course solidaire

Le samedi 21 décembre 2024, se tiendra au complexe sportif du Centenaire de l'Étang-Salé, le Trail des Sables (TDS). Organisé par la Dominicaine Athlétisme, cet événement devient solidaire en s'associant à l'association Éclats de l'île ainsi qu’à de nombreux partenaires locaux. L’objectif pour l’édition 2024 est de le transformer en une "Course solidaire" identifiée, avec une participation de plus de 800 coureurs. Les inscriptions sont à faire avant le 15 septembre 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Rejoignez-nous pour une après-midi de sport, de solidarité et de bonheur. Ensemble, faisons de cette course une véritable fête de la générosité et du partage.

Le TDS, créé en 2016, est devenu un événement sportif reconnu dans l’Ouest. Cet événement se distingue par ses parcours uniques à travers plages, forêts et falaises. L’objectif pour l’édition 2024 est de le transformer en une "Course solidaire" identifiée, avec une participation visée de plus de 800 coureurs.

Cette course s’adresse à un public varié, incluant des sportifs de tous niveaux, des familles et des enfants. Le partenariat avec Éclats de l’île est au cœur de cette transformation, symbolisé par le slogan "Courir pour un sourire. Y participer c’est soutenir les enfants hospitalisés.

Trois épreuves sont proposées :

Trail Sport : 22 km / 300 D+ | Départ à 16h00

Trail Rando : 12 km / 100 D+ | Départ à 16h30

Trail Marmay : Pour les 8-18 ans à partir 16h30

Cet événement sportif accessible à toutes et à tous est une occasion unique de courir pour une cause qui a un impact direct sur le bien-être des enfants hospitalisés. Sur chaque inscription, 10 euros seront reversés à l'association pour financer ses actions et interventions dans les hôpitaux.

Inscription avant le 15 septembre 2024 via ce lien : https://urls.fr/irWuv8

Retrouvez toutes les infos pratiques ici : https://www.facebook.com/traildessables974/